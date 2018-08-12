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Ольга Мазуренок — чемпионка Европы в марафоне! Медаль далась кровью

Белоруска Ольга Мазуренок завоевала золото в марафоне на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине! Серебро у француженки Клеменс Калвин, бронза — у чешки Евы Врабковой-Нивлитовой.


Отметим, что в начале забега у Ольги пошла из носа кровь, но она не сошла с дистанции, а справилась с кровотечением по ходу дистанции. 

Кроме того, еще две белоруски — Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — расположились сразу за призовой тройкой (на 4-м и 5-м местах соответственно), что позволило Беларуси завоевать командный кубок в марафоне!


13:20 12/08/2018






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