Ольга Мазуренок — чемпионка Европы в марафоне! Медаль далась кровью





Отметим, что в начале забега у Ольги пошла из носа кровь, но она не сошла с дистанции, а справилась с кровотечением по ходу дистанции.





Кроме того, еще две белоруски — Марина Доманцевич и Анастасия Иванова — расположились сразу за призовой тройкой (на 4-м и 5-м местах соответственно), что позволило Беларуси завоевать командный кубок в марафоне!



