Если бы молодость знала. Пять ошибок тренера Шпилевского

Новость еще не получила официального подтверждения, но в нынешних обстоятельствах в нее легко поверить (UPD. Воскресным утром наши источники также подтвердили отставку). И если все действительно так, то молодой тренер Алексей Шпилевский продержался у руля брестского "Динамо" полтора месяца. 29 июня его назначали, 11 августа стало известно о скоропостижной отставке. Под руководством 30-летнего специалиста, выросшего в Германии и до приезда в Брест работавшего на детско-юношеском уровне в "Штутгарте" и "Лейпциге", "Динамо" провело восемь матчей в различных турнирах. Баланс игр: 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Статистика не самая скверная, но за этими цифрами — тренерские просчеты, о которых в последние недели не говорил только ленивый.





Pressball.by вспоминает ошибки Шпилевского, так быстро исчерпавшие его кредит доверия в брестском клубе.





Замены в матче с "Шахтером"





Эта игра проходила 16 июля в Бресте и еще до стартового свистка вошла в историю. Как же: на стадион подвезли самого Диего Марадону. По такому случаю свободных мест на трибунах не оказалось, а динамовцы выпрыгивали из бутс — так хотели показать себя аргентинскому руководителю концессии.





До поры все получалось — хозяева даже открыли счет стараниями вечного молодого Савицкого. Но затем начались проблемы. Сначала солигорцы отыгрались, а в середине второго тайма Шпилевский сделал две замены, поимевшие суицидальный эффект. Вместо фланговых защитников Витуса и Залеского на поле вышли хавы Осучукву и Нейхайчик. С помощью этого тактического постмодерна главный тренер решил усилить атаку, но получилось фатально ослабить оборону. В оставшееся время "Шахтер", воспользовавшись свободным пространством в брестских тылах, забил дважды и победил.









Конфликт с Артемом Милевским





В той же игре с Солигорском сдетонировала и третья замена. На 78-й минуте при проигрышном счете Шпилевский снял с пробега Милевского, бросив в бой мало кому известного юношу Садовского. Это решение, мягко говоря, не понравилось украинскому белорусу. И вскоре грянул скандал.





История с отчислением Милевского и Гавриловича получилась слишком громкой и еще достаточно свежа в памяти, чтобы лишний раз ее не мусолить. Констатируем одно: право резать по живому тренер должен доказывать результатом. В Бресте же итогом той шоковой терапии стало пресловутое "шок есть, терапии нету".





Финальные 20 минут в домашней игре с "Атромитосом"





Вечер 26 июля мог стать бенефисом молодого динамовского тренера. Полтора тайма против греческого "Атромитоса" в Лиге Европы брестчане отработали как наскипидаренные — лихо, вдохновенно, реактивно. Быстрый гол Филиповича, хет-трик Савицкого — 4:0 к 70-й минуте! И здесь бы динамовцам застегнуть пуговицы, натянуть поводья — и спокойно доиграть в режиме удержания. Но нет. Команда продолжила фонтанировать адреналином, бежать в атаку, а Шпилевский не только не скомандовал убавить прыть, но еще и заменил Осучукву…





"Атромитос" же оказался крепким орешком — собрался и выдал ошеломительную концовку. Гости забили трижды — и телекамеры давали красноречивые планы оставшегося на скамейке Гутора, трибуны медленно впадали в прострацию, а неопытный рулевой "Динамо" на собственной шкуре почувствовал, сколь тонка в футболе грань между великим и смешным.





По счастью, греков "Динамо" все-таки прошло — благодаря спасительному голу Нехайчика на 95-й минуте ответного матча. Но, кажется, еврокубковую эпопею брестчан это сильно не продлило.





Грань позора в Клецке





Между матчами с "Атромитосом" у "Динамо" произошел выезд в патриархальный Клецк. 1/16 финала Кубка страны, заштатный соперник из второй лиги — вечер обещал быть томным, а в итоге едва не обернулся позором.





Шпилевский использовал "товарно-пассажирский" состав, опыт и мастерство в котором олицетворяли лишь Кривец и Витус. И вроде все логично — и должно было хватить с запасом. Но "Клецк" неожиданно уперся рогом и едва не умыкнул у богатенького соперника путевку в следующий раунд. Основное время закончилось вничью 1:1, а в овертайме хозяева-любители воткнули гол, который не стал победным лишь из-за удачливости Бабаво на 119-й минуте!





В серии пенальти победил сильнейший, но осадок, как говорится, остался.









Кадровые решения в матче с "Аполлоном"





Разгромное поражение на Кипре стало последней каплей и последним матчем Алексея Николаевича во главе "Динамо". Он снова хватил через край — оставил в запасе Савицкого, не включил в заявку Витуса, посадил в запас сразу двух вратарей. А когда запахло жареным снова оказался не состоянии предъявить вменяемый "план Б".





В итоге брестчане потерпели крушение — проиграли 0:4, а могли получить и вдвое больше. Пройти кипрский барьер им теперь поможет только чудо — и новый тренер, которого, видимо, снова ищут за границей.



