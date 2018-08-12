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Татьяна Холодович сенсационно осталась без медали на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Три заступа и три попытки хуже квалификационного результата - для лидера сезона и действующей на тот момент чемпионки Европы это полный провал.

  


 В лучшей попытке Татьяна показала скромные 60,92 м - лишь пятый результат. Правда, чтобы метнуть на золото, Холодович пришлось бы бить собственные рекорды сезона. Победительница чемпионата немка Кристин Хуссонг показала убедительные 67,90 м - лучший результат сезона.  И заслуженное золото.

 


10:12 12/08/2018






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