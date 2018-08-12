



В лучшей попытке Татьяна показала скромные 60,92 м - лишь пятый результат. Правда, чтобы метнуть на золото, Холодович пришлось бы бить собственные рекорды сезона. Победительница чемпионата немка Кристин Хуссонг показала убедительные 67,90 м - лучший результат сезона. И заслуженное золото.