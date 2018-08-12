Белорус Максим Недосеков завоевал серебро на ЧЕ в Берлине

Максим взял высоту 2,33 м, повторив свой личный рекорд. Победу одержал представитель Германии Матеуш Пшибилко, россиянин Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль.





Максим Недосеков в прошлом году установил свой личный рекорд 2.33, взяв золото на ЧЕ среди юниоров и тогда побил рекорд 40-летней давности среди юниоров. Сегодня он уверенно взял 2,33, но во взрослом ЧЕ это лишь серебро.



