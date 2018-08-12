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Белорус Максим Недосеков завоевал серебро на ЧЕ в Берлине

Белорус Максим Недосеков завоевал серебро в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Максим взял высоту 2,33 м, повторив свой личный рекорд. Победу одержал представитель Германии Матеуш Пшибилко, россиянин Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль.

Максим Недосеков в прошлом году установил свой личный рекорд 2.33, взяв золото на ЧЕ среди юниоров и тогда побил рекорд 40-летней давности среди юниоров. Сегодня он уверенно взял 2,33, но во взрослом ЧЕ это лишь серебро.

09:29 12/08/2018






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