Белорус Максим Недосеков завоевал серебро на ЧЕ в Берлине
Белорус Максим Недосеков завоевал серебро в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
Максим взял высоту 2,33 м, повторив свой личный рекорд. Победу одержал представитель Германии Матеуш Пшибилко, россиянин Илья Иванюк завоевал бронзовую медаль.
Максим Недосеков в прошлом году установил свой личный рекорд 2.33, взяв золото на ЧЕ среди юниоров и тогда побил рекорд 40-летней давности среди юниоров. Сегодня он уверенно взял 2,33, но во взрослом ЧЕ это лишь серебро.
09:29 12/08/2018
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