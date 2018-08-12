Напомним, соревнования пройдут в формате 4х4: в каждом виде легкоатлетической программы стороны представят по 4 лучших легкоатлета.





Мужчины и женщины будут выяснять, кто сильнее, в следующих видах легкой атлетики: бег на 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б, 100м с/б, 400м с/б, 3000 метров с препятствиями, эстафета 4x100м, смешанная эстафета (формат уточняется), прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, сообщает пресс-служба БФЛА.



