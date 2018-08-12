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Легкая атлетика. В 2019 году в Минске пройдет первый в истории матч Европа — США: БФЛА и ЕА подписали контракт

11 августа в Берлине состоялось подписание контракта между Европейской легкоатлетической ассоциацией с одной стороны и Белорусской федерацией легкой атлетики с другой, который гарантирует проведение матча Европа — США 9-10 сентября 2019 года в городе Минске.

Напомним, соревнования пройдут в формате 4х4: в каждом виде легкоатлетической программы стороны представят по 4 лучших легкоатлета. 

Мужчины и женщины будут выяснять, кто сильнее, в следующих видах легкой атлетики: бег на 100м, 200м, 400м, 800м, 1500м, 3000м, 110м с/б, 100м с/б, 400м с/б, 3000 метров с препятствиями, эстафета 4x100м, смешанная эстафета (формат уточняется), прыжок в высоту, прыжок с шестом, прыжок в длину, тройной прыжок, толкание ядра, метание диска, метание молота, метание копья, сообщает пресс-служба БФЛА.

08:36 12/08/2018






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