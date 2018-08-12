«Алло, я тебя еще утром уволил». Милевский передал привет Шпилевскому

У Артема Милевского и Алексея Шпилевского, покинувшего пост главного тренера «Динамо», сложились, мягко говоря, не самые замечательные отношения. 19 июля Артем покинул Брест вместе с капитаном команды Алексеем Гавриловичем. Официальной причины никто так и не назвал, хотя слухи ходили о нарушении дисциплины. Миля долго отмалчивался, но в итоге дал интервью «Трибуне», в котором сказал следующее:





- Правду знают все игроки футбольного клуба «Динамо». Все знают правду. Можно спросить у любого человека, и тебе скажут, какая ситуация была, что человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды. Чем-то я ему не нравился. Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Может, еще что-то. Но, честно говоря, Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи – это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды... При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии Лейпцига. И приходить, говорить, что он тренер, что что-то натренировал – это бестактность. А по отношению к людям – просто некрасиво.





Милевский вернулся в Минск, начал работать по индивидуальной программе с тренером по физподготовке Татьяной Ловец, ожидая новых вариантов продолжения карьеры, сходил на матч столичного «Динамо» с «Зенитом», а утром 11 августа выложил в Instagram видео своего отдыха. Форвард отрывается под караоке-исполнение песни «Чика» Артура Пирожкова. Трек повествует о мачо, который из-за постоянной смены своих девушек не может запомнить имя очередной, поэтому называет всех на этой «должности» просто «чиками».





Правда, подпись к видео была достаточно неожиданной. Милевский призывал «Алешу» не злиться.





В комментарии Милевский тегом вызвал экс-одноклубника Андрея Лебедева – он тоже покинул брестское «Динамо» вскоре после прихода Шпилевского. Лебедев в ответ на вопрос, понял ли он смысл, написал: «Сразу же». Видимо, это очередной «внутряк» Viber-чата «Морские котики», о котором Милевский говорил в своем интервью, но намек на то, кто такой «Алеша», стал предельно ясен.





А совсем очевидно все стало вечером, когда по информации football.by, подтвержденной источниками Tribuna.com, Алексей Шпилевский покинул пост главкома «Динамо».









Милевский выложил еще один пост, в котором обратился уже к «Шпиле». Лебедев и Гаврилович оценили.





Болельщики в комментариях громко зовут Милевского назад в Брест. Посмотрим, где окажется форвард в итоге.