Шейхам цирк надоел. Из брестского «Динамо» убрали Шпилевского

Работать с основой пока будет Марцел Личка. Кроме того, в новости отмечается: Шпилевский не покидает клуб – он продолжит работать в «Динамо» в другой должности. Возможно, его будущая работа будет связана с футбольной академией.





Официальный сайт клуба пока никак не отреагировал на данное заявление, но источники «Трибуны» факт увольнения Алексея подтвердили.





Напомним, что в четверг «Динамо» разгромно уступило кипрскому «Аполлону» в третьем раунде Лиги Европы со счетом 4:0.





Таким образом, всего 43 дня Шпилевский продержался у рубля команды. Но отметился тем, что выжил из команды любимцев публики, знаковых игроков. Уже на первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между брестским "Динамо" и греческим "Атромитосом" (4:3) фанаты развернули баннер, содержавший обращение к главному тренеру Алексею Шпилевскому вернуть в команду Артема Милевского и Алексея Гавриловича. "Миля! Миля! Шпиля, верни игроков!" выкрикивали они.





30-летний Алексей Шпилевский сын известного футбольного агента Николая Шпилевского. Считается, что у него был «огромный кредит доверия», блгодаря влиянию папы. Но всему есть предел.















