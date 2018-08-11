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Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих попал в психиатрическую клинику

Бывший велогонщик Ян Ульрих, ставший в 1997 году единственным немцем — победителем многодневной гонки «Тур де Франс», госпитализирован в психиатрическую клинику.

В пятницу, 10 августа, 44-летнего спортсмена выпустили под залог до окончания расследования обстоятельств нападения на проститутку. Сразу после освобождения у Ульриха началась паническая атака, и вечером того же дня его доставили в психиатрическую лечебницу.

«В связи с его физическим и психическим состоянием не было другого выбора, кроме как направить его в психиатрическую больницу на машине скорой помощи», — сообщает AFP.

Ранее на этой неделе мужчина решил воспользоваться услугами проститутки, в итоге полиция задержала его по подозрению в нападении на 31-летнюю женщину в одном из отелей Франкфурта.

В начале августа Ульрих напал на дом своего соотечественника, актера Тиля Швайгера. Инцидент произошел на Мальорке, где Ульрих и Швайгер владеют домами по соседству. Бывшему велогонщику не понравилось, что Тиль закатил вечеринку, мешавшую ему спокойно отдыхать.

Ян Ульрих стал олимпийским чемпионом на Играх в Сиднее в 2000 году, а спустя шесть лет ушел из спорта после допингового скандала.
21:27 11/08/2018






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