Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих попал в психиатрическую клинику

В пятницу, 10 августа, 44-летнего спортсмена выпустили под залог до окончания расследования обстоятельств нападения на проститутку. Сразу после освобождения у Ульриха началась паническая атака, и вечером того же дня его доставили в психиатрическую лечебницу.





«В связи с его физическим и психическим состоянием не было другого выбора, кроме как направить его в психиатрическую больницу на машине скорой помощи», — сообщает AFP.





Ранее на этой неделе мужчина решил воспользоваться услугами проститутки, в итоге полиция задержала его по подозрению в нападении на 31-летнюю женщину в одном из отелей Франкфурта.





В начале августа Ульрих напал на дом своего соотечественника, актера Тиля Швайгера. Инцидент произошел на Мальорке, где Ульрих и Швайгер владеют домами по соседству. Бывшему велогонщику не понравилось, что Тиль закатил вечеринку, мешавшую ему спокойно отдыхать.





Ян Ульрих стал олимпийским чемпионом на Играх в Сиднее в 2000 году, а спустя шесть лет ушел из спорта после допингового скандала.