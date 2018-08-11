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Андрей Орловский: была идея выйти на поединок с Владимиром Кличко

Белорусский боец Андрей Орловский рассказал "Матч ТВ", что в свое время планировал устроить бой с Владимиром Кличко.


У вас был замечательный образ для телекартинки: длинные волосы и капа с клыками – кто подсказал про капу?
- Сам это все придумал и все были против тогда, не понимали для чего это. У меня был питбуль "Максимус", я посмотрел на него, пришел к дантисту: "Можешь сделать мне капу с клыками?" 

Я был первый, кто начал костюмы надевать на мероприятия. В итоге это все давало популярность, и одно на другое ложилось: и кино, и бокс перед боем с Емельяненко, но я пытался усидеть одной попой на трех стульях. В итоге своей глупостью многие двери закрыл для себя.

Перед боем с Емельяненко (24 января 2009 года, Орловский хорошо смотрелся на протяжении первых трех минут первого раунда, потом попытался атаковать коленом в прыжке и был нокаутирован встречным ударом. — "Матч ТВ") вы тренировались у самого известного боксерского тренера Фредди Роуча. Помогало?

- Идея тренироваться с Фредди Роучем была, потому что я в тот момент подписал контракт с Оскаром Де Ла Хойей. То, что сделали Мейвезер и МакГрегор в 2017-м (боксерский поединок бойца ММА и боксера. — "Матч ТВ"), мы хотели сделать в то время (2009–2010). Де Ла Хойя давал олимпийским чемпионам подписной бонус 25 тысяч долларов, а мне — 50 тысяч. Была идея провести десять боев по боксу и выйти на поединок с Владимиром Кличко. А я начал летать в небесах.


17:55 11/08/2018






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