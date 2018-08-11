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Владислав Радимов: "Можете смеяться, но "Зенит" пройдет минское "Динамо"

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов убежден, что петербургская команда выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, несмотря на разгромное поражение от минского "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го отборочного раунда.