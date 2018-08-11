Фантастика! Посмотрите, что творит Никита Рочев в Словакии

В первом туре «Партизан» на выезде встречался со второй командой «Жилины». Матч получился сверхрезультативным и завершился победой хозяев — 6:4. Окончательные цифры на табло на 89-й минуте установил именно Никита Рочев. В центре штрафной площади соперника он получил передачу от партнера и точно пробил в угол ворот.





После «Партизан» играл с текущим лидером чемпионата — командой «Комарно». Соперники разошлись миром — 0:0. Никита Рочев принимал участие и в этом поединке.









В третьем туре коллектив из Бардеёва отправился в гости к футболистам «Саморина». К 55-й минуте матча «Партизан» уступал — 1:2, — однако розыгрыш «стандарта» принес ему успех. После навеса со штрафного вратарь хозяев далеко выбил мяч, но тот приземлился прямо около Никиты Рочева, который с лету пробил с метров 25-ти. Удар оказался для вратаря соперника фатальным. К слову, поединок так и завершился вничью — 2:2. После трех туров «Партизан» находится на 14 месте из 16 команд. Сегодня она дома сыграет с братиславским «Интером», который расположился строчкой ниже.





А еще один фантастический мяч Никита Рочев забил в Кубке Словакии. В 1/64 финала его команда на выезде встречалась с клубом «Собранце» и разгромила оппонента — 5:0. На этот раз защитник забил на 41-й минуте. Удар с 35 метров получился просто на загляденье! В следующем раунде Кубка страны «Партизан» встретится с командой «Сакуров» из словацкого минора. Этот матч пройдет 5 сентября.





Напомним, что 25-летний лидчанин Никита Рочев начинал заниматься футболом в одной из московских СДЮШОР. В 17-летнем возрасте он перешел в академию БАТЭ и вместе с дублирующим составом стал чемпионом Беларуси. Дальше в его карьере значились «Полоцк», «Слуцк», «Ислочь» и «Лида». В клубе из родного города он провел вторую половину прошлого сезона — 11 матчей. В межсезонье Рочев попытался трудоустроиться за границей, однако сделать этого не получилось и он перешел в «Чисть». Уже оттуда защитник отправился в «Партизан».



