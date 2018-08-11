БАТЭ - "Карабах": встречу рассудят арбитры из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом
Арбитры из Латвии рассудят БАТЭ и "Карабах" в ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В качестве главного судьи команды на поле выведет Андрис Трейманис, помогать на линиях ему будут Харальдс Гудерманис и Алексей Спасёнников. Четвертый арбитр - Александр Голубев.
Напомним, матч БАТЭ - "Карабак" пройдет во вторник, 14 августа на "Борисов-Арене" и начнется в 20:00.
11:30 11/08/2018
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