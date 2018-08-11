В качестве главного судьи команды на поле выведет Андрис Трейманис, помогать на линиях ему будут Харальдс Гудерманис и Алексей Спасёнников. Четвертый арбитр - Александр Голубев.





Напомним, матч БАТЭ - "Карабак" пройдет во вторник, 14 августа на "Борисов-Арене" и начнется в 20:00.