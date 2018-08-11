В тираже N 4248 с общим призовым фондом 5 641.28 рублей, к сожалению, никто не выиграл. Самый оптимистичный прогноз на матч "Динамо-Минск" — "Зенит" был 2:0.





Что произойдет с неразыгранным призовым фондом игры "Спортпрогноз"? Все эти средства будут использованы для формирования джекпота следующих тиражей.