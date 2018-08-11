Кто поставил на 4:0 в матче "Динамо-Минск" — "Зенит"?
В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" нокаутировало дома "Зенит" — 4:0. Результат оказался настолько сенсационным, что никто из участников "Спортпрогноза" его не предугадал.
В тираже N 4248 с общим призовым фондом 5 641.28 рублей, к сожалению, никто не выиграл. Самый оптимистичный прогноз на матч "Динамо-Минск" — "Зенит" был 2:0.
Что произойдет с неразыгранным призовым фондом игры "Спортпрогноз"? Все эти средства будут использованы для формирования джекпота следующих тиражей.
10:08 11/08/2018
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