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Кто поставил на 4:0 в матче "Динамо-Минск" — "Зенит"?

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы минское "Динамо" нокаутировало дома "Зенит" — 4:0. Результат оказался настолько сенсационным, что никто из участников "Спортпрогноза" его не предугадал.

В тираже N 4248 с общим призовым фондом 5 641.28 рублей, к сожалению, никто не выиграл. Самый оптимистичный прогноз на матч "Динамо-Минск" — "Зенит" был 2:0. 

Что произойдет с неразыгранным призовым фондом игры "Спортпрогноз"? Все эти средства будут использованы для формирования джекпота следующих тиражей. 
Прессбол
10:08 11/08/2018






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