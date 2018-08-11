У австрийского альпиниста при восхождении на Эльбрус остановилось сердце
Трагический инцидент произошел в Кабардино-Балкарской Республике, где при восхождении на гору Эльбрус скончался один из членов группы из Австрии.
У альпиниста остановилось сердце. Сведения о данном происшествии поступили в 5:20 по местному времени (совпадает с нашим). Информацией об этом поделилось ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В составе австрийской группы было четыре человека. Сердце у альпиниста остановилось в районе Гара-Баши на высоте 5 тысяч метров.
В настоящее время на место происшествия направляются четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
09:02 11/08/2018
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