У альпиниста остановилось сердце. Сведения о данном происшествии поступили в 5:20 по местному времени (совпадает с нашим). Информацией об этом поделилось ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.





В составе австрийской группы было четыре человека. Сердце у альпиниста остановилось в районе Гара-Баши на высоте 5 тысяч метров.





В настоящее время на место происшествия направляются четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.



