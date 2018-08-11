«Динамо» советуют не ехать на игру в Питере. А так можно?





Оказывается, случаи выхода в следующий раунд с техническим поражением были. В кфалификации Лиги Европы в 2009-м году фанаты бухарестского "Динамо" прорвались к полю в концовке матча со "Слованом", и судья решил увести команды в раздевалки. УЕФА присудило "Динамо" технические 0:3.





Но в ответном матче "Динамо" выиграло у "Слована" 3:0 и прошло дальше по пенальти (9:8)!





А в квалификации Кубка УЕФА в 2001-м шведский "Эльфсборг" выиграл у эстонского "Транс" 3:1, но в матче поучаствовал игрок, которого забыли заявить на еврокубки, так что постфактум победу 3:0 отдали "Трансу". "Эльфсборг" не сник, а в ответном матче легитимно выиграл 5:0 и прошел дальше.





А теперь - к ответу на вопрос о "Динамо". Как вы поняли, случаи были в первых матчах, и клубы явно не стремились получить "технарь" сознательно. А минскому клубу обязательно нужно выходить на игру в Питере. Иначе они получат строжайшее наказание по регламенту УЕФА: дисквалификацию на текущий еврокубковый сезон и штраф в 10 тысяч евро.