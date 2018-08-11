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Талай сошла, но Беларусь все равно радуется золоту чемпионата Европы

Про талант Эльвиры Герман говорили еще несколько лет назад. Сегодня она лучшая в Европе.


В финале барьерного спринта на чемпионате Европы в Берлине было две белоруски. Разумеется, основные надежды наши болельщики связывали с Алиной Талай, которая в этом году несколько раз била личные рекорды. Но финал для Алины не удался – она допустила ошибку и не финишировала.

Но подругу отлично заменила Эльвира Герман. На финише она опередила всех – в том числе, и маститых немок Полину Дуткевич и Синди Роледер. Результат Герман – 12,67. Обе бегуньи из Германии – в одной десятой секунды.

После финиша Эльвира не сдерживала эмоций. 

Пока это самая большая победа в непродолжительной взрослой карьере Герман. В 2016-м Эльвира стала чемпионкой мира среди юниоров, в прошлом году – серебряным призером молодежного «мира» и вот что-то большое в компании самых быстрых барьеристок Европы.

Ждем прорыва на Олимпиаде через два года. Напомним, Эльвире всего 21.


tribuna.com
08:14 11/08/2018






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