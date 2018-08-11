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Белорусы пинают своих комментаторов, а россияне в восторге от Ходасевича и Дмитриева

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Белорусы пинают своих комментаторов, а россияне в восторге от Ходасевича и Дмитриева
«Матч ТВ» не стал транслировать матч Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». Вместо этого на главном спортивном телеканале России показали финал чемпионата Европы по прыжкам в воду. 

За отсутствием альтернатив российские болельщики смотрели прямую трансляцию матча на «Беларусь 5» и многим пришлась по душе работа Николая Ходасевича и Александра Дмитриева, хотя, конечно, жаль, что игру не комментировал Павел Баранов на белорусском языке. Открытий для восточных соседей было бы намного больше.




Tribuna
07:57 11/08/2018






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