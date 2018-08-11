«Матч ТВ» не стал транслировать матч Лиги Европы между «Зенитом» и минским «Динамо». Вместо этого на главном спортивном телеканале России показали финал чемпионата Европы по прыжкам в воду.





За отсутствием альтернатив российские болельщики смотрели прямую трансляцию матча на «Беларусь 5» и многим пришлась по душе работа Николая Ходасевича и Александра Дмитриева, хотя, конечно, жаль, что игру не комментировал Павел Баранов на белорусском языке. Открытий для восточных соседей было бы намного больше.















