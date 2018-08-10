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Лионель Месси будет новым капитаном "Барселоны"

"Барселона" назвала имена игроков, которые будут капитанами команды в новом сезоне. Согласно агентству РБК, которое ссылается на пресс-службу клуба, капитанами станут Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жерар Пике и Серджио Роберто.

Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси будет основным капитаном команды. Он заменит Андреса Иньесту, который в межсезонье перешел в чемпионат Японии.

Месси был вторым капитаном "Барселоны" с 2015 года, когда из команды ушел бывший капитан Хави и его место занял Иньеста.

Вторым капитаном в новом сезоне будет Бускетс. Он будет выводить команду на поле, если Месси не появится в стартовом составе. Третьим капитаном будет Пике, а четвертым — Серджио Роберто.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Аргентинец провел за клуб 637 матчей и забил 552 гола. Вместе с командой Месси девять раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, а также по три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.


22:30 10/08/2018






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