Лионель Месси будет новым капитаном "Барселоны"

Лионель Месси. Фото: Reuters





Месси будет основным капитаном команды. Он заменит Андреса Иньесту, который в межсезонье перешел в чемпионат Японии.





Месси был вторым капитаном "Барселоны" с 2015 года, когда из команды ушел бывший капитан Хави и его место занял Иньеста.





Вторым капитаном в новом сезоне будет Бускетс. Он будет выводить команду на поле, если Месси не появится в стартовом составе. Третьим капитаном будет Пике, а четвертым — Серджио Роберто.





Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. Аргентинец провел за клуб 637 матчей и забил 552 гола. Вместе с командой Месси девять раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз Кубок Испании, семь раз Суперкубок Испании, четыре раза Лигу чемпионов, а также по три раза Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.



