



«Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами.





Это — главный клуб „Газпрома“, главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», — сказал президент.





Также Лукашенко порадовался, что динамовцы не осквернили стадион «Динамо».





«Не осквернили стадион „Динамо“, который мы заново построили ко II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить», — добавил Александр Григорьевич.





Напомним, столичное «Динамо» 9 августа разгромило «Зенит» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. После игры Александр Лукашенко позвонил тренеру «Динамо» и поздравил с победой.



