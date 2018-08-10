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"Они с распальцовкой приехали". Лукашенко — о победе "Динамо" над "Зенитом"

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с работниками «Гомсельмаша», отметил успех столичного «Динамо» на обновленном стадионе в матче против «Зенита». Слова главы государства передает канал СТВ в вечернем выпуске новостей.


«Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами.

Это — главный клуб „Газпрома“, главное детище их. Это во-первых. Во-вторых, у них сезон только начался. В-третьих, они с распальцовкой приехали и, так чувствую, недооценили минчан. Ну и, в-четвертых, Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим», — сказал президент.

Также Лукашенко порадовался, что динамовцы не осквернили стадион «Динамо».

«Не осквернили стадион „Динамо“, который мы заново построили ко II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить», — добавил Александр Григорьевич.

Напомним, столичное «Динамо» 9 августа разгромило «Зенит» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:0. После игры Александр Лукашенко позвонил тренеру «Динамо» и поздравил с победой.


sport.tut.by
20:40 10/08/2018






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