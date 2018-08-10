10 основных претензий, опубликованных на сайте издания.





1. К стадиону я подошел в 19.25. На трибуне оказался в 20.27 (почти через полчаса после начала матча. — Ред.). Это прямо вообще ненормально. За 27 лет организации матчей так и не научились обрабатывать поток гостей на стадионе, вместимость которого за это время планомерно уменьшилась вдвое! На этом можно было бы в принципе закончить, но нет.





2. Проходы узкие. Ширина общей галереи — метра три-четыре. В случае паники и давки — верная смерть. И будет не 53 жертвы. Совершенно непонятно, зачем архитектурный факультет пять лет обучает правильно проектировать пространства. Галереи в "Минск-Арене" — по 10 - 20 метров в ширину. В Барселоне их вовсе нет. Не припомню, чтобы меня толкали или дышали в затылок. Хотя в столице Каталонии, на минуточку, стадион вмещает 99 тысяч человек, а "Динамо" — 22 тысячи. Честное слово, мурашки пробегали по спине от мысли, что будет в этой душегубке, если все запаникуют.





3. Поесть и в туалет в перерыве не сходить, очереди гигантские. На том же "Камп Ноу" в Барселоне за счет отсутствия сквозной галереи по периметру, где все смешиваются (как на "Динамо"), никогда не испытывал трудностей. Ты находишься только в своем секторе — и поесть, и сходить в туалет без проблем можно всегда.





4. С моего места обзор табло был ограничен факелом, а поля — сектором для метания. Удивительная способность наплевать на человека, который заплатил деньги и пришел посмотреть футбол! Уверен, факел можно было смонтировать выше или глубже, а сектор для метания временно разобрать.





5. Атмосфера. Вообще молчу, ибо с этой точки зрения это просто худший стадион в мире. Беговые дорожки делают свое дело: я даже в очках едва мог разглядеть, что творится в противоположной штрафной площади. И мне, как человеку, который пришел на футбольный матч, все равно, что стадион строили для легкой атлетики. Пора бы уже УЕФА запретить играть на таких стадионах (привет Гомелю и Борисову).





6. Акустика ужасная. Несмотря на то, что динамики развешаны по всему периметру, того, что говорил диктор, вообще не было слышно, а музыка в перерыве звучала будто из рупоров на вокзале в Ивацевичах.





7. Табло отражает только счет и время. Нет ни составов, ни замен, ни забитых мячей, ни повторов, ни самой трансляции или ее кусков. С таким успехом можно было ламповое табло оставить, там хоть авторов забитых мячей показывали. И расход энергии наверняка был меньше.





8. Господин Бондарович (Леонид Бондарович, диктор. — Ред.) перенял популярную манеру: он произносит имя автора гола, а стадион подхватывает фамилию и произносит ее хором несколько раз. Не учли только одно: состав "Динамо" процентам 90% из присутствующих неведом до глубины души. А в случае минского стадиона еще и незрим. На нормальных аренах сначала показывают на табло фамилию забившего, и уже потом весь стадион орет ее, даже если и не знает.





9. Крыша, призванная защищать зрителей от осадков, закрывает только ряды с 17-го по 27-й. С 1-го по 16-й ряд все методично будет орошаться дождем и покрываться снегом! То есть смысл крыши, по большому счету, полностью нивелируется, ибо даже "мухобойки" с фонарями (мачты освещения), видать, сделаны потому, что крыша не выдержала бы массу всех фонарей. Хотя общепринятая практика стадионостроительства как раз предполагает полное перекрытие трибун крышей и размещение всех осветительных приборов именно на крыше по периметру, чтобы избавить город от этих уродских мачт. Обратите внимание: ни в Европе, ни даже в России на новых стадионах нет ни легкоатлетических дорожек, ни мачт.





10. Проблему водоотведения с крыши решили просто: трубы ливневой канализации вывели прямо в галерею под ноги болельщикам. Даже если повезет спрятаться во время матча под крышу, влага неумолимо настигнет, где бы ты ни находился.





И последний гвоздь в крышку гроба впечатлений. Я вышел со стадиона, когда уже стемнело. Смотрю, а он подернут таким приятным синим цветом. Подсвечивается, значит, снаружи. "Ну, думаю, хоть что-то толково сделали, в динамовских цветах! Красота". И ровно через 15 секунд понеслось: синий сменился зеленым, зеленый — красным и далее по радуге. Как на каком-то казино! Просто провал.









Не знаю, как и резюмировать. Могу разве что посоветовать:





— берите билеты на первые ряды второго яруса на центральные трибуны (там нет осадков и лучший обзор);

— поешьте перед матчем;

— много не пейте;

— надевайте непромокаемую обувь;

— не уходите с трибун в перерыве;

— не спешите уходить после матча со своих мест, чтобы рассосалась толпа;

— лучше вообще не ходите.







