Беларусь занимает 8-е место в рейтинге сезона еврокубков

После этих поединков белорусские клубы имеют в своем активе следующие баллы таблицы коэффициентов УЕФА: "Динамо" (Минск) - 4 очка, БАТЭ - 2,5 и "Шахтер" - по 2,5, "Динамо" (Брест) - 1,5.





Общий показатель 10,5 делится на четыре команды, таким образом, итоговый коэффициент Беларуси в текущем сезоне — 2,625.





С этими цифрами Беларусь занимает 8-ю строчку в рейтинге сезона еврокубков.





ТОП-10 выглядит следующим образом:





1. Сербия — 3,375

2. Словакия — 3,250

3. Шотландия — 3,125

4. Дания — 2,750

5. Испания — 2,714

6. Италия — 2,642

7. Германия — 2,642

8. БЕЛАРУСЬ — 2,625

9. Словения — 2,625

10. Англия — 2,571





Отметим, что в таблице Коэффициентов по итогам суммы сезонов с 2014/15 по 2018/19 наша страна занимает 20-е место с показателем 19,500. Впереди - 190я Сербия (19,625), позади - 21-я Польша (19,125).







