Беларусь занимает 8-е место в рейтинге сезона еврокубков
В первых матчах 3-го раунда квалификации Лиги Европы минское "Динамо" дома разгромно победили санкт-петербургский "Зенит" (4:0), а "Динамо" брестское на Кипре крупно уступило "Аполлону" (0:4).
После этих поединков белорусские клубы имеют в своем активе следующие баллы таблицы коэффициентов УЕФА: "Динамо" (Минск) - 4 очка, БАТЭ - 2,5 и "Шахтер" - по 2,5, "Динамо" (Брест) - 1,5.
Общий показатель 10,5 делится на четыре команды, таким образом, итоговый коэффициент Беларуси в текущем сезоне — 2,625.
С этими цифрами Беларусь занимает 8-ю строчку в рейтинге сезона еврокубков.
ТОП-10 выглядит следующим образом:
1. Сербия — 3,375
2. Словакия — 3,250
3. Шотландия — 3,125
4. Дания — 2,750
5. Испания — 2,714
6. Италия — 2,642
7. Германия — 2,642
8. БЕЛАРУСЬ — 2,625
9. Словения — 2,625
10. Англия — 2,571
Отметим, что в таблице Коэффициентов по итогам суммы сезонов с 2014/15 по 2018/19 наша страна занимает 20-е место с показателем 19,500. Впереди - 190я Сербия (19,625), позади - 21-я Польша (19,125).
18:58 10/08/2018
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