- В России широко обсуждается присвоение игрокам сборной званий заслуженных мастеров спорта. Вашей команде дадут их, если выйдете в группу Лиги Европы?





- Не тот уровень (смеется). Хотя исторически было так, что за границей премировали валютой, а у нас давали очередное звание. Да, звание почетно, но главное, чтобы болельщики признавали.





- "Динамо" получит премиальные за победу над "Зенитом"?





- Даже не обсуждали эту тему. Если руководители сочтут нужным, то сделают. Я даже не знаю, положена ли премия команде за проход дальше.





- То есть игроки не просили премиальные за 4:0?





- У нас так не принято. И ребятам я говорю, что их задача играть так, чтобы их заметили, они уехали и подписали хорошие контракты. Одни премиальные семью не обеспечат, поэтому пусть думают о футболе.





- Правда, что максимальная зарплата у вас в команде семь тысяч евро?





- Да. Максимальная в этих пределах.





- Какой в таком случае бюджет клуба?





- Точную цифру не назову, потому что не работаю в руководстве клуба. Думаю, где-то 3,5–4 миллиона долларов, — сказал Гуренко в интервью "Спорт-экспрессу".