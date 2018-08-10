Боец MMA зарезан собственным ножом в ночном клубе Ташкента

Молодой человек пришел в клуб "Аурум 898" в Юнусабадском районе Ташкента в ночь с 8 на 9 августа и попытался пронести в здание нож, но на пути у него встал охранник. Произошел конфликт, в результате которого спортсмен получил смертельные ножевые ранения и скончался в больнице.





В настоящее время Отделом по расследованию особо тяжких преступлений прокуратуры Ташкента проводятся необходимые следственные действия, — сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Uznews.



