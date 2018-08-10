Как сообщает опубликовавшая фото « Радыё Свабода », в этой связи создана комиссия, в которую входят представители минского клуба «Динамо» и стадиона для оценки ущерба.





Заместитель директора стадиона «Динамо» Станислав Возняк сообщил, что пока неизвестно о точном количестве поломанных кресел. Речь идет о нескольких рядах.

#1#

По словам представителя стадиона, руководство арены рассчитывает, что «Зенит» заплатит компенсацию за нанесенный ущерб. «Планируем, что «Зенит» будет платить», – сказал Возняк.









Напомним, в этом матче столичные "динамовцы" неожиданно для всех разгромили российский "Зенит" (Санкт-Петербург) со счетом 4:0.