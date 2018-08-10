Вандалы из "культурной столицы": фанаты "Зенита" поломали кресла на минском стадионе
Часть кресел оказалась поломанной на секторе, где вчера находились фанаты "Зенита" во время матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с минским "Динамо".
|
1 из 2
Как сообщает опубликовавшая фото «Радыё Свабода», в этой связи создана комиссия, в которую входят представители минского клуба «Динамо» и стадиона для оценки ущерба.
Заместитель директора стадиона «Динамо» Станислав Возняк сообщил, что пока неизвестно о точном количестве поломанных кресел. Речь идет о нескольких рядах.
#1#
По словам представителя стадиона, руководство арены рассчитывает, что «Зенит» заплатит компенсацию за нанесенный ущерб. «Планируем, что «Зенит» будет платить», – сказал Возняк.
Напомним, в этом матче столичные "динамовцы" неожиданно для всех разгромили российский "Зенит" (Санкт-Петербург) со счетом 4:0.
"Белорусский партизан"
14:24 10/08/2018
‡агрузка...