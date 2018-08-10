«Когда были на стадионе в Берлине, пришла отличная новость из Минска о победе столичного «Динамо» над «Зенитом» с разгромным счетом в матче лиги Европы. Поздравляем минское «Динамо» с отличной Победой! Не зря на чемпионате страны на стадионе «Динамо» наши молотобойцы в нужных местах подравняли газон! :)» – написал Девятовский в Инстаграме.







