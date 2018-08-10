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Девятовский о победе минского "Динамо": Не зря наши молотобойцы в нужных местах подравняли газон!

Глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал победу футбольного минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы.

«Когда были на стадионе в Берлине, пришла отличная новость из Минска о победе столичного «Динамо» над «Зенитом» с разгромным счетом в матче лиги Европы. Поздравляем минское «Динамо» с отличной Победой! Не зря на чемпионате страны на стадионе «Динамо» наши молотобойцы в нужных местах подравняли газон! :)» – написал Девятовский в Инстаграме.



Источник: tribuna.com
12:02 10/08/2018






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