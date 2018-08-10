Футболисты «Зенита» попросили прощения за свой позор в Минске

После поражения футболисты попросили прощения у болельщиков.





«(…) Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали (в Минск — прим.ред.). Хочу извиниться за то, что мы их расстроили», — сказал защитник «Зенита» Михай Мевля.





Капитан «Зенита» в матче против белорусов Александр Анюков назвал случившееся в Минске поражение позором.





«Здесь можно много слов говорить, но хотелось бы извиниться перед болельщиками, которые сюда приехали», — сказал он.





Такого же мнения придерживается сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович.





«Вчера был один плюс — наши болельщики. Жалко, что они не смогут помочь нам на домашнем матче, но мы постараемся, чтобы они остались довольны. Потому что-то, что они увидели вчера, было позорно для всех нас», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».





Напомним, что вчера, 9 августа, «Зенит» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 1989 года. Ответная игра против минского «Динамо» пройдет 16 августа в Петербурге. Матч состоится без зрителей. И для нашей команды это большой плюс.