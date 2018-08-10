Уже не хамит: Уткин прокомментировал победу минского "Динамо" над "Зенитом"
Известный российский комментатор Василий Уткин отреагировал на победу минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и отметил тренерский талант Сергея Гуренко.
«Если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер!» – написал Уткин в своем Твиттере.
Ранее Василий Уткин в свое время часто упоминал в иронических или очень даже нелицеприятных комментариях известного белорусского тренера Виктора Гончаренко. Большой резонанс вызвала фраза Уткина про Гончаренко о том, что тренер «при жизни должен гореть в аду», напоминает Трибуна.
10:04 10/08/2018
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