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Уже не хамит: Уткин прокомментировал победу минского "Динамо" над "Зенитом"

Известный российский комментатор Василий Уткин отреагировал на победу минского «Динамо» над «Зенитом» (4:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы и отметил тренерский талант Сергея Гуренко.