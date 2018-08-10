«Во время проведения матча на территории стадиона и прилегающей территории задержано 16 граждан (2 гражданина Республики Беларусь и 14 граждан Российской Федерации», — отметили в минской милиции.





Было составлено 11 протоколов по ст. 17.1 КоАП РБ «Мелкое хулиганство», 5 — по ст. 17.3 КоАП РБ «Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств или психотропных веществ, их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения».





9 августа футболисты минского «Динамо» сенсационно выиграли у питерского «Зенита» со счетом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.