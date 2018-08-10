Несколько странных решений тренера в игре с «Аполлоном».





Мнение Фотополуса имеет право на жизнь. За полтора месяца у руля брестчан сын Николая Шпилевского отметился множеством неоднозначных решений, которые говорят либо об излишней смелости, либо о полной бесшабашности. Итак, в Бресте Алексей начал прививать команде новую манеру игры, затем убрал из коллектива капитана и лучшего футболиста, хотел отправить в след за ними лучшего бомбардира Павла Савицкого, но все-таки амнистировал его. Позже в матче с «Шахтером» решился на парочку спорных замен, из-за которых «сине-белые» опростоволосились на глазах Марадоны, а потом едва не вылетел из Кубка страны, выставив резервистов на матч со второлиговым «Клецком» и наконец заработал дисквалификацию в ответной игре с «Атромитосом» (из-за нее не имел права присутствовать на скамейке запасных в игре на Кипре). Крутое начало самостоятельной тренерской работы, не так ли?





Кажется, обожающий говорить лозунгами специалист склонен к авантюрам. Некоторые решения его штаба в игре с «Аполлоном», мягко говоря, удивили.





На скамейке запасных в матче с «Аполлоном» сидело сразу два вратаря

Такого видеть еще не доводилось. В матчах белорусских команд в еврокубках – точно. В игре против киприотов на скамейке запасных «сине-белых» сидело сразу два голкипера: Павел Павлюченко и Артем Денисенко. Это выглядело, как минимум, странно. Неужели в ростере брестчан, где значится почти три десятка футболистов, не нашлось 16 здоровых полевых игроков для заявки на матч Лиги Европы? Или Шпилевский был настолько не уверен в Гуторе и его сменщике Павлюченко? Ладно, это еще не самое удивительное.





Брест почему-то отказался от излюбленной схемы Шпилевского с тремя центральными защитниками

Взглянув на расстановку брестчан, предлагаемую кипрскими телевизионщиками, подумалось, что те совсем не разбираются в футболе. Никак не верилось, что «сине-белые» начнут встречу по схеме 4-2-3-1, ведь после прихода Шпилевского команда перестроилась на модель 3-5-2. Такая формация могла выглядеть очень привлекательно в гостевой встрече, но штаб брестчан решил преподнести сюрприз.





Из этого не вышло ничего не хорошего. Футболисты «Аполлона» классно растягивали оборону гостей, через короткий пас создавая ширину атаки. Юркие крайки хозяев разрывали Юзепчука и Залеского. Не все ладилось и в опорной зоне, где бегали Филипович и Нойок. Высокий прессинг, который раньше приносил успех подопечным Шпилевского, в четверг не работал. От слова совсем. Киприоты получали слишком много свободного пространства и, благодаря отличной работе с мячом, подсаживали брестчан на фолы. Наши рубили хозяев нещадно, заработав шесть желтых карточек: две из них трансформировались в удаление Залеского. «Динамовцы» элементарно не успевали за своими визави.





Страшно подумать, каким был бы счет, если бы не геройства Гутора, потащившего несколько сложных мячей, и не склонность к транжирству убойных моментов форвардов хозяев.





Типичный опорник Осучукву играл на месте «десятки»









Ну как играл? Скорее, числился. Задумка отодвинуть Чиди, который обладает неплохой передачей и видением поля, поближе к чужим воротам не оправдалась. Нигериец был совершенно не заметен. Если раньше Осучукву неплохо начинал атаки первым пасом, то в этой игре мяч до него практически не доходил. Ну и как тут не вспомнить о расставании с Милевским, который мастерски вел игру команды до прихода Шпилевского?





В начале второго тайма место «десятки» занял Нехайчик. Он смотрелся немного лучше, старался цепляться за мяч. Но когда получалось это сделать, у Павла не было вариантов для продолжения атак. Фамейе, Нивалдо и Хобленко съедали защитники, а других предложений для развития событий не появлялось. Вообще, форварды брестчан в этом сезоне разочаровывают. Например, Фамейе продолжает транжирить убойные моменты. Что помешало ему попасть в рамку после того, как на 19-й минуте Нехайчик вывел его на свидание с Вале, не объяснит и сам нападающий. Удивительно, но чаще всех форвардов брестчан по воротам «Аполлона» бил опорник Нойок – три из четырех ударов «динамовцев» в матче.





Савицкий и Нехайчик в опорной зоне – это как?

На 63-й минуте вместо Филиопвича вышел Савицкий. И, не поверите, начал исполнять центрального полузащитника. Наверное, Павел еще никогда в официальных матчах не играть в таком амплуа. Получалось не очень: хавбек часто сваливался на фланг и не успевал отрабатывать в обороне. Через четыре минуты опорная зона брестчан стала еще экзотичнее. После удаление Залеского на его место опустился Нойок, а позицию Александра пришлось закрывать Нехайчику. Дуэт Савицкий-Нехайчик в качестве опорников – это даже звучит абсурдно, поэтому атакующие футболисты «Аполлона» без труда организовывали свои атаки через центр.





После этого всем «сине-белым» хотелось, чтобы матч быстрее закончился.



