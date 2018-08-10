Каковы перспективы твоего возвращения в большой спорт?





Зимой на чемпионате в залах были позитивные сигналы.

Да, пробежал барьеры за 8,30, прыгнул в высоту на 2,10. Потом отпахал сбор в Турции. В мае отправился в Брест. Знал же, что это для меня несчастливый город. Отбил пятку и — самое неприятное — заработал надрыв свода стопы. Это долго лечится. Да и трудно с финансами. Последнюю операцию мне не оплатили, едва хватает средств на простейшие мази. Но не буду жаловаться, надеюсь на лучшее. Не хочется уходить из спорта вот так: ведь после победы на чемпионате Европы в Цюрихе в многоборье не выступал. Хотелось бы еще постоять на пьедесталах вместе с нашей молодежью.



