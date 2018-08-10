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Призер ОИ Андрей Кравченко: трудно с финансами. Последнюю операцию мне не оплатили, едва хватает средств на простейшие мази

Серебряный призер Олимпиады-2008 десятиборец Андрей Кравченко рассказал корреспонденту "Прессбола" о перспективах возвращения в большой спорт.

Каковы перспективы твоего возвращения в большой спорт? 

Зимой на чемпионате в залах были позитивные сигналы.
Да, пробежал барьеры за 8,30, прыгнул в высоту на 2,10. Потом отпахал сбор в Турции. В мае отправился в Брест. Знал же, что это для меня несчастливый город. Отбил пятку и — самое неприятное — заработал надрыв свода стопы. Это долго лечится. Да и трудно с финансами. Последнюю операцию мне не оплатили, едва хватает средств на простейшие мази. Но не буду жаловаться, надеюсь на лучшее. Не хочется уходить из спорта вот так: ведь после победы на чемпионате Европы в Цюрихе в многоборье не выступал. Хотелось бы еще постоять на пьедесталах вместе с нашей молодежью.


08:02 10/08/2018






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