Арина Соболенко выиграла у второй ракетки мира

Белоруска Арина Соболенко (39 ВТА) пробилась в третий круг турнира категории "Премьер" в Монреале. В матче второго раунда наша соотечественница сломила сопротивление второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки — 5:7, 6:2, 7:6.





Арина Соболенко (Беларусь, 39) — Каролин Возняцки (Дания, 2) — 5:7, 6:2, 7:6 (4)





Следующей соперницей Соболенко станет бельгийка Элиза Мертенс (15).