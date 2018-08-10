Арина Соболенко выиграла у второй ракетки мира
Арина Соболенко, отыграв три матчбола, нанесла поражение Каролин Возняцки во втором круге "Премьера" в Монреале!
Белоруска Арина Соболенко (39 ВТА) пробилась в третий круг турнира категории "Премьер" в Монреале. В матче второго раунда наша соотечественница сломила сопротивление второй ракетки мира датчанки Каролин Возняцки — 5:7, 6:2, 7:6.
Арина Соболенко (Беларусь, 39) — Каролин Возняцки (Дания, 2) — 5:7, 6:2, 7:6 (4)
Следующей соперницей Соболенко станет бельгийка Элиза Мертенс (15).
07:47 10/08/2018
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