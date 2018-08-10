"Мы знали, что "Зенит" к нам серьезно отнесся. Сюда приезжали представители их тренерского штаба, собирали информацию о нас. Мастерством тягаться с "Зенитом" нам очень сложно, но на первый план выходят другие качества. Это организация игры, дисциплина, характер. Ребята сегодня до конца выполнили то, что мы планировали, наигрывали. В целом я доволен. Задача в этой игре была - не пропустить. Но расслабляться нельзя. Основная игра будет в Питере. Сделано полдела. Самое главное, что ребята почувствовали, что они могут играть, что они хорошие футболисты. Но хорошие они тогда, когда вместе, а не порознь", - сказал Сергей Гуренко.





- Насколько удалось угадать стартовый состав "Зенита". До игры вы говорили, что то довольно непростая задача.





- Я не ожидал, что будет Иванович играть. Понятно, что травмирован Жирков и его было некем заменить. На правом фланге Анюков появился. Я понимал, что "Зенит" любит играть первым номером, любит доминировать. Наша задача была отодвинуть игру как можно дальше от своих ворот. И постоянно заставлять соперника играть быстрее, ошибаться, нагнетать. В первом тайме мы с этой задачей справились хорошо. Во втором тайме играли уже по результату, "сели" ниже. "Зениту" надо было забивать, но ребята молодцы, сыграли дисциплинированно.





- Что для вас победа над таким соперником?





- Мы еще никого не победили. Есть ответная игра. Мы надеемся пройти дальше. Какой бы ни был счет, наша задача пройти в следующий этап Лиги Европы. Радует, что ребята сделали праздник. Давно такого не было в Беларуси. И это очень важно. Важно, чтобы люди поверили, что мы тоже можем играть в футбол, и не все у нас так плохо. Нам надо больше развивать его... Почему на хоккей приходит полная коробка, а на футбол она не может приходить? У нас есть люди, которые любят спорт. И на сборную приходил бы полный стадион. Я уверен, что такой победы бы не было, если бы не было такого стадиона "Динамо".





- Очень удачно сложилась у "Динамо" сегодня игра при стандартах. Вы при подготовке к матчу обратили внимание на какие-то проблемы "Зенита" в этом компоненте или это наши стандарты настолько хороши?





- Удачно очень исполнили подачи со стандартов. Мы перед каждым матчем перед каждым соперником отрабатываем стандарты и каждый футболист знает, что надо делать.





- Опишите в двух словах ваши эмоции сегодня после каждого из забитых мячей?





- Эмоции спокойные. Потому что я понимаю, то ч ы выиграли с хорошим результатом еще не значит, что мы прошли дальше. Все еще впереди. Я знаю, что будет очень сложный матч в Питере. Мы на него настраиваемся. Эмоции какие? У меня эмоций нету, эмоции должны у футболистов быть.





- Это был лучший матч в сезоне или может быть вообще под вашим управлением?





- Нет, я бы не сказал. У нас были матчи, в которых мы создавали много моментов, но их не получалось реализовать. Сегодня ребята раскрепостились. Было быстрое поле, быстро ходил мяч по полю. Дай бог, чтобы мы всегда играли на "Динамо" и он нам приносил удачу.