Это космос! Динамо "порвало" Зенит: 4:0

Они разгуливали с файерами по Минску огромным шествием и ОМОН даже боялся пошевелиться -- это ведь не интеллигентов-оппозиционеров в автозаки тащить.





Однако "дымовая завеса" не помогла. Уже в первый тайм минская команда закончила со счетом 3:0. А во втором тайме в ворота «Зенита» влетел еще один мяч. У питерцев вообще не было голевых моментов.





Ну и кто теперь г...но?





Кстати, примечательно, что игроки минского "Динамо" 2 июля вышли на поле стадиона "Трактор" в вышимайках от Simbal.by. В таком виде они стояли во время звучания гимна.





А вот на Кипре брестское «Динамо» с таким же счетом крупно уступило «Аполлону» — 0:4. Зато без Милевского...