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Это космос! Динамо "порвало" Зенит: 4:0

Хотя накануне матча питерские фанаты гордо разгуливали по Минску, утверждая, что наша команда г...но.

Они разгуливали с файерами по Минску огромным шествием и ОМОН даже боялся пошевелиться -- это ведь не интеллигентов-оппозиционеров в автозаки тащить.

Однако "дымовая завеса" не помогла. Уже в первый тайм минская команда закончила со счетом 3:0. А во втором тайме в ворота «Зенита» влетел еще один мяч. У питерцев вообще не было голевых моментов.

Ну и кто теперь г...но?

Кстати, примечательно, что игроки минского "Динамо" 2 июля вышли на поле стадиона "Трактор" в вышимайках от Simbal.by. В таком виде они стояли во время звучания гимна.

А вот на Кипре брестское «Динамо» с таким же счетом крупно уступило  «Аполлону» — 0:4. Зато без Милевского...

"Белорусский партизан"
22:11 09/08/2018






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