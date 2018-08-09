Это космос! Динамо "порвало" Зенит: 4:0
Хотя накануне матча питерские фанаты гордо разгуливали по Минску, утверждая, что наша команда г...но.
Они разгуливали с файерами по Минску огромным шествием и ОМОН даже боялся пошевелиться -- это ведь не интеллигентов-оппозиционеров в автозаки тащить.
Однако "дымовая завеса" не помогла. Уже в первый тайм минская команда закончила со счетом 3:0. А во втором тайме в ворота «Зенита» влетел еще один мяч. У питерцев вообще не было голевых моментов.
Ну и кто теперь г...но?
Кстати, примечательно, что игроки минского "Динамо" 2 июля вышли на поле стадиона "Трактор" в вышимайках от Simbal.by. В таком виде они стояли во время звучания гимна.
А вот на Кипре брестское «Динамо» с таким же счетом крупно уступило «Аполлону» — 0:4. Зато без Милевского...
"Белорусский партизан"
22:11 09/08/2018
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