Свитолина об отсутствии врачей на кортах: Что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?
Украинская теннисистка Элина Свитолина после матча с румынкой Михаэлой Бузарнеску, получившей травму на корте, предположила, что теннисистам следует посещать курсы первой медицинской помощи, чтобы правильно реагировать в подобных ситуациях.
Игра завершилась досрочно из-за серьезной травмы румынки, подвернувшей голеностоп. Сразу после падения Бузарнеску единственными, кто попытался оказать ей помощь, были судья на вышке и украинская теннисистка.
Она предположила, что теннисистам следует посещать курсы первой медицинской помощи. Свитолина продолжает борьбу на Rogers Cup в канадском Монреале. В третьем круге она встретится с победительницей дуэли Йоханна Конта (Великобритания) – Виктория Азаренка (Беларусь), пишет gordonua.com
20:47 09/08/2018
‡агрузка...