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Свитолина об отсутствии врачей на кортах: Что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?

Украинская теннисистка Элина Свитолина после матча с румынкой Михаэлой Бузарнеску, получившей травму на корте, предположила, что теннисистам следует посещать курсы первой медицинской помощи, чтобы правильно реагировать в подобных ситуациях.


Игра завершилась досрочно из-за серьезной травмы румынки, подвернувшей голеностоп. Сразу после падения Бузарнеску единственными, кто попытался оказать ей помощь, были судья на вышке и украинская теннисистка. 
Она предположила, что теннисистам следует посещать курсы первой медицинской помощи. Свитолина продолжает борьбу на Rogers Cup в канадском Монреале. В третьем круге она встретится с победительницей дуэли Йоханна Конта (Великобритания) – Виктория Азаренка (Беларусь), пишет gordonua.com

20:47 09/08/2018






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