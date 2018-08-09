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Свитолина об отсутствии врачей на кортах: Что будет, если у кого-то случится сердечный приступ?

Украинская теннисистка Элина Свитолина после матча с румынкой Михаэлой Бузарнеску, получившей травму на корте, предположила, что теннисистам следует посещать курсы первой медицинской помощи, чтобы правильно реагировать в подобных ситуациях.