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Этим документом вносятся дополнения в постановление правительства «О некоторых вопросах регулирования оплаты труда работников клубов по игровым видам спорта, получающих поддержку» 2013 года, которое устанавливало повышение окладов тренеров в зависимости от результатов предыдущего сезона.





Чтобы тренер мог претендовать на пятикратную зарплату клуб должен был занять по итогам Чемпионата Беларуси или каком-либо розыгрыше кубка другого государства 8-е место.





Решение о формировании хоккейного клуба «Локомотив-Орша» было принято в конце нынешней весны, в его структуру в течение года должна войти спортивная школа с таким же названием.





Главным тренером клуба стал Андрей Рассолько, который до этого тренировал минский «Юниор». Первая официальная игра команды состоялась на Кубке Салея 5 августа, где оршанцы обыграли сборную Беларуси U18 счетом 5:2.



