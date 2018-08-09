Болельщики российского футбольного клуба «Зенит» перекрыли автомобильное движение на Октябрьской улице в Минске – они идут шествием к стадиону «Динамо», где должен состояться матч Лиги Европы.





Российских болельщиков больше 2 тыс. человек. Они поют песни, активно используют пиротехнику и файеры.





ОМОН сначала просил фанатов уйти с проезжей части, но потом стал просто сопровождать шествие.



