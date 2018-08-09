Российские болельщики идут шествием по Минску. Движение перекрыто, ОМОН им не мешает
Болельщики российского футбольного клуба «Зенит» прибыли в Минск на игру своего клуба.
Болельщики российского футбольного клуба «Зенит» перекрыли автомобильное движение на Октябрьской улице в Минске – они идут шествием к стадиону «Динамо», где должен состояться матч Лиги Европы.
Российских болельщиков больше 2 тыс. человек. Они поют песни, активно используют пиротехнику и файеры.
ОМОН сначала просил фанатов уйти с проезжей части, но потом стал просто сопровождать шествие.
19:02 09/08/2018
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