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Российские болельщики идут шествием по Минску. Движение перекрыто, ОМОН им не мешает

Болельщики российского футбольного клуба «Зенит» прибыли в Минск на игру своего клуба.

Российские болельщики идут шествием по Минску. Движение перекрыто, ОМОН им не мешает
 Болельщики российского футбольного клуба «Зенит» перекрыли автомобильное движение на Октябрьской улице в Минске – они идут шествием к стадиону «Динамо», где должен состояться матч Лиги Европы.

Российских болельщиков больше 2 тыс. человек. Они поют песни, активно используют пиротехнику и файеры.

ОМОН сначала просил фанатов уйти с проезжей части, но потом стал просто сопровождать шествие. 


belsat.eu
19:02 09/08/2018






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