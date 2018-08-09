«Да, я тренируюсь, и на данном этапе буду выступать за финский клуб. Что будет дальше? Все будет зависеть от того, насколько хорошую готовность я продемонстрирую. Исходя из этого приму решение. Пока я не меняла гражданство. Вот все, что могу рассказать!





В прошлом сезоне Белорусская федерация биатлона разрешила мне выступить за Беларусь на Кубке IBU за собственные средства. Но представлять страну на чемпионате Европы — нет. Больше со мной никто не связывался», — сказала Киннунен.