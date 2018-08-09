Анастасия Киннунен: «В новом сезоне буду выступать за финский клуб. Гражданство пока не меняла»
Белорусская биатлонистка Анастасия Киннунен (Дуборезова), вернувшаяся в спорт после рождения ребенка, рассказала о своих планах на новый сезон.
«Да, я тренируюсь, и на данном этапе буду выступать за финский клуб. Что будет дальше? Все будет зависеть от того, насколько хорошую готовность я продемонстрирую. Исходя из этого приму решение. Пока я не меняла гражданство. Вот все, что могу рассказать!
В прошлом сезоне Белорусская федерация биатлона разрешила мне выступить за Беларусь на Кубке IBU за собственные средства. Но представлять страну на чемпионате Европы — нет. Больше со мной никто не связывался», — сказала Киннунен.
18:02 09/08/2018
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