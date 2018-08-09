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Шпилевский будет с трибун наблюдать за игрой своего «Динамо» против «Аполлона»

Наставник брестского «Динамо» Алексей Шпилевский дисквалифицирован УЕФА. Причина - удаление в матче с «Атромитосом».

УЕФА дисквалифицировал главного тренера брестского «Динамо» Алексея Шпилевского на матч с «Аполлоном». Причиной такого наказания стало его удаление в концовке матча против греческого «Атромитоса». На 91-й минуте той игры руководитель тренерского штаба «Динамо-Брест», а также главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади были удалены за споры с арбитром.

Из-за этого первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского «Аполлона» Алексей Шпилевский проведет на трибунах стадиона «Панкиприя» в Никосии. Об этом сообщает telegram-канал «Динамо».


"Брестская газета"
17:12 09/08/2018






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