УЕФА дисквалифицировал главного тренера брестского «Динамо» Алексея Шпилевского на матч с «Аполлоном». Причиной такого наказания стало его удаление в концовке матча против греческого «Атромитоса». На 91-й минуте той игры руководитель тренерского штаба «Динамо-Брест», а также главный тренер «Атромитоса» Дамир Канади были удалены за споры с арбитром.





Из-за этого первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского «Аполлона» Алексей Шпилевский проведет на трибунах стадиона «Панкиприя» в Никосии. Об этом сообщает telegram-канал «Динамо».



