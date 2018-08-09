Как сообщил Tribuna.com начальник отдела маркетинга минского «Динамо» Денис Сорокин, она включала в себя 400 «квитков». К 12 часам они были проданы.





О том, что билеты закончились сообщали еще во вторник, но сегодня в продажу поступили ранее зарезервированные «квитки», которые оказались невостребованными.





Всего стадион «Динамо», на котором пройдет матч, вмещает 22 000 зрителей. Около 2,5 тысяч билетов продали болельщикам «Зенита».









Матч «Динамо» – «Зенит» начнется в 20.00 по белорусскому времени.