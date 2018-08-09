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Билетов нет! Матч "Динамо"-"Зенит" пройдет с аншлагом

Утром в продажу поступила последняя партия билетов на матч Лиги Европы «Динамо» Минск – «Зенит».

Как сообщил Tribuna.com начальник отдела маркетинга минского «Динамо» Денис Сорокин, она включала в себя 400 «квитков». К 12 часам они были проданы. 

О том, что билеты закончились сообщали еще во вторник, но сегодня в продажу поступили ранее зарезервированные «квитки», которые оказались невостребованными.

Всего стадион «Динамо», на котором пройдет матч, вмещает 22 000 зрителей. Около 2,5 тысяч билетов продали болельщикам «Зенита».


Матч «Динамо» – «Зенит» начнется в 20.00 по белорусскому времени.  

15:48 09/08/2018






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