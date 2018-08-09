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Букмекеры: у брестского и минского "Динамо" сегодня нет шансов на победу

В Лиге Европы минское и брестское «Динамо» сегодня сыграют против российского «Зенита» и кипрского «Аполлона» соответственно.

Букмекеры уверены, что победят соперники белорусов, пишет Трибуна

«Париматч» предлагает поставить на победу «Зенита» под 1,57, «Динамо» – 6,10. Проход минчан по итогам двух матчей оценивается коэффициентом 10,0.

«Макслайн» выставил следующие котировки: победа «Зенита» – 1,33, минского «Динамо» – 10. Поставить на проход динамовцев можно под 6,02, «Зенита» – 1,1.

Не является фаворитом и брестское «Динамо». «Париматч» оценивает вероятность выигрыша белорусской команды коэффициентом 5,50, «Аполлона» – 1,65. Коэффициент на проход брестчан составляет 2,34, киприотов – 1,60.

«Макслайн» выставил на этот матч следующие котировки: коэффициент на победу белорусов – 5,30, на выигрыш «Аполлона» – 1,76.

11:58 09/08/2018






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