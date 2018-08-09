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Матч Виктории Азаренко и Джоанны Конты в Монреале прерван из-за дождя. Доигровка состоится не ранее 19.30 по Беларуси

Белоруска Виктория Азаренко и британка Джоанна Конта не смогли завершить матч второго круга турнира ВТА в Монреале. Поединок был прерван из-за дождя во второй партии при счете 6:3, 3:0 в пользу Конты.

Доигровка начнется не ранее 19.30 по белорусскому времени 

Победительница этого противостояния станет соперницей украинки Элины Свитолиной, которая ранее прошла в третий круг.

09:53 09/08/2018






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