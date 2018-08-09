«Это тяжело, потому что Лео для меня главное. Я поставила себя на второе место, так что пытаться играть на высоком уровне непросто. Я тренируюсь, когда он спит – в десять вечера, в шесть утра, мне все равно, потому что я хочу как можно больше времени проводить с сыном.





Очень тяжело выделить час для себя, чтобы отдохнуть или сходить в кино, потому что я помню, каково иметь свободное время. Сейчас каждую секунду я хочу проводить с Лео.





Мне очень нравится быть с сыном, и мне тяжело справляться с работой и не проводить это время с ним. Для меня это самое сложное. Я ни на минуту не хочу от него отходить.





Женщинам очень тяжело, когда они становятся матерями. Тело меняется, сознание тоже, другие вещи выходят на первый план. Ты сама отходишь на второе место, и иногда с этим трудно справиться.





Я не сомневалась, что могу стать лучше и играть лучше. Ты обретаешь некоторые вещи, которых не было. Появление ребенка заставляет быть организованной, дисциплинированной, терпеливой. В индивидуальном спорте этими вещами трудно овладеть, так что у меня появился новый взгляд на то, как справляться с трудными ситуациями. Я не думаю, что так было бы, если бы не появление сына.





В физическом плане я сейчас в лучшей форме в своей жизни, и это любопытно. Он вдохновляет меня на то, чтобы я занималась любимым делом. Я стремлюсь подавать ему хороший пример, показывать, что надо иметь трудолюбие, дисциплину, целеустремленность. Показываю, как гнаться за мечтой, как сохранять скромность.





И я должна быть такой же, потому что не хочу быть лицемером. Это тоже мотивирует на то, чтобы выбираться из зоны комфорта и думать о том, что я делаю».