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Андрей Орловский: «Хочу сделать все для того, чтобы взять пояс чемпиона UFC»

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением о своем ближайшем сопернике Шамиле Абдурахимове и рассказал о своих целях.

«Абдурахимов – сильный боец, хороший ударник. Да и борцовская техника хороша. Надо готовиться по всем направлениям. 

Как мне удается возвращаться после поражений? Мой первый тренер по джиу-джитсу как-то мне сказал: «Дисциплина – это то, о чем ты должен помнить и чего ты хочешь». На протяжении многих последних лет я просыпаюсь и конкретно знаю, чего я хочу от ММА. В 2013-м году я смог вернуться в UFC. И я хочу сделать все возможное, чтобы взять пояс чемпиона», – сказал Орловский. 

Андрей Орловский встретится с Шамилем Абдурахимовым на первом турнире UFC в Москве 15 сентября.
Tribuna
08:08 09/08/2018






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