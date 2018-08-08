



Алена Дубицкая. Фото: Reuters

В финале Алена Дубицкая в лучшей своей попытке показала результат 18,81 м, сообщает sport.tut.by.





Судьба золота решалась в последней попытке. Полька Паулина Губа толкнула снаряд на 19,33 м и обошла лидера сезона немку Кристину Шваниц, у которой оставался шанс опередить соперницу. Но Шваниц в заключительном подходе отправила ядро на 18,98 м, а ее лучшим результатом на домашнем турнире осталась первая попытка (19,19 м), которая принесла ей серебро.





В финал пробились еще две белоруски. Виктория Колб (17,50 м) заняла 8-е место, Елена Абрамчук (16,90) — 12-е.





Еще одну бронзу завоевал сегодня 21-летний десятиборец Виталий Жук. Перед заключительным видом (бег на 1500 м) белорус имел 4-ю сумму баллов. На 1500 м он занял 7-е место, добавив в свою копилку 739 очков. И с итоговой суммой в 8290 баллов (лучший результат в карьере) Виталий Жук стал 3-м вслед за Артуром Абелем из Германии (8431) и россиянином Ильей Шкуреневым (8321).





Первую медаль ЧЕ-2018 в копилку сборной Беларуси 7 августа принес Дмитрий Дюбин в спортивной ходьбе на 50 км.



