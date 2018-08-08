В Минске футбольные болельщики ждали Дзюбу, а он не приехал
В Минске футбольные болельщики пришли посмотреть на знаменитого форварда "Зенита" Артема Дзюбу, но он не приехал.
9 августа должна состояться игра в рамках квалификации Лиги Европы, на которой минское "Динамо" на своем обновленном стадионе примет российский клуб. Футболиста Дзюбу руководство "Зенита" решило не выставлять на игру в Минске.
Как пишет by.tribuna, обычно во время приезда команд такого уровня у отеля собирается толпа, который сдерживает милиция. Теперь у столичного "Президент-отеля" стояло всего несколько любителей футбола, которые просили автографы. При этом все 22 тысячи билетов на матч раскупили за пару дней, что свидетельствует о большом интересе к игре.
21:10 08/08/2018
‡агрузка...