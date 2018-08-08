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Дмитрий Антилевский перешел в минское "Динамо"

Лучший бомбардир клуба «Минск» Дмитрий Антилевский покинул команду, сообщает официальный сайт «горожан», и подписал соглашение о переходе в минское «Динамо».

Фото: ФК «Минск»


В составе красно-синих в этом сезоне Дмитрий Антилевский провел 16 игр, в которых забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.


 


Напомним, что Антилевский начинал карьеру в БАТЭ, футболист принадлежал клубу с 2014 по 2018 год. В начале года от его услуг отказался Олег Дулуб, который тренировал борисовчан.

23:01 08/08/2018






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