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Александр Нойок: причину ухода Милевского из "Динамо" я знаю, но это нельзя говорить

Хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок отметил, что знает причину, по которой форвард Артем Милевский покинул команду из города над Бугом.

- По какой причине Милевский покинул "Динамо-Брест"?

- Возможно, не сошелся характером с главным тренером. Причину я знаю, но это нельзя говорить. С Артемом мы созвонились перед тем, как я должен был ехать в Брест. Он сказал: "Давай, братан, мы тебя ждем. Все будет нормально". Тем более, я знал его раньше. Милевский — человек с добрым сердцем и большой душой. Когда я перешел в "Динамо", то первые две недели мы с ним вместе работали на тренировках. Все было отлично. Он помогал чем мог, с жильем, с адаптацией, показывал город. Никаких проблем вообще не было, но произошло, то что произошло. Мы всей командой переживали из-за ухода Милевского. Очень жаль, что так случилось, но уверен, что у него большое будущее. Даже не сомневаюсь в этом, — цитирует Нойока footboom.com.

21:59 08/08/2018






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