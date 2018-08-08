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Александр Нойок: причину ухода Милевского из "Динамо" я знаю, но это нельзя говорить

Хавбек брестского "Динамо" Александр Нойок отметил, что знает причину, по которой форвард Артем Милевский покинул команду из города над Бугом.