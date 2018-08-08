Драгун посвятил гол в ворота «Карабаха» своей болеющей дочери
Полузащитник белорусского клуба БАТЭ заявил, что свой гол в ворота «Карабаха» в первой игре третьего квалификационного тура Лиги чемпионов УЕФА он посвящает дочери.
Как передает Oxu.Az, говоря о голе, который он забил на 36-й минуте матча, Драгун заявил следующее:
«Этот гол я посвящаю жене и дочери, которая в настоящее время испытывает определенные проблемы со здоровьем. Надеюсь, мой точный удар, победа БАТЭ подарили им положительные эмоции, и это поможет скорейшему выздоровлению дочки».
Единственный гол во вчерашней встрече был забит после неверной передачи Рашада Садыхова.
18:18 08/08/2018
‡агрузка...