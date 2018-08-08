Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Атака на СМИ Минздрав: коррупция Куропаты Пенсионная реформа Матери 328 Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Драгун посвятил гол в ворота «Карабаха» своей болеющей дочери

Полузащитник белорусского клуба БАТЭ заявил, что свой гол в ворота «Карабаха» в первой игре третьего квалификационного тура Лиги чемпионов УЕФА он посвящает дочери.


Как передает Oxu.Az, говоря о голе, который он забил на 36-й минуте матча, Драгун заявил следующее:

«Этот гол я посвящаю жене и дочери, которая в настоящее время испытывает определенные проблемы со здоровьем. Надеюсь, мой точный удар, победа БАТЭ подарили им положительные эмоции, и это поможет скорейшему выздоровлению дочки».


Единственный гол во вчерашней встрече был забит после неверной передачи Рашада Садыхова.


18:18 08/08/2018






‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Секретные материалы из БЕЛТА
Анатолий Лебедько
«Бурбалкi» – o гарантиях китайцам, воскресшем...
Александр Федута
Не дождетесь...
Игорь Драко
Беларусь и новый СССР
Артем Агафонов
Зенон Позняк сошел с ума
Павел Севярынец
Беларуская гаспадарка
Яўген Васьковіч
Беларусь фарміруе вобраз Слугі
Антон Астаповіч
Стары замак у Гродне. Праект рэзалюцыі круглага...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё