Драгун посвятил гол в ворота «Карабаха» своей болеющей дочери





Как передает Oxu.Az, говоря о голе, который он забил на 36-й минуте матча, Драгун заявил следующее:





«Этот гол я посвящаю жене и дочери, которая в настоящее время испытывает определенные проблемы со здоровьем. Надеюсь, мой точный удар, победа БАТЭ подарили им положительные эмоции, и это поможет скорейшему выздоровлению дочки».









Единственный гол во вчерашней встрече был забит после неверной передачи Рашада Садыхова.



