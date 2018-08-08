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Голкипер "Карабаха": Мы сильнее БАТЭ. В ответной встрече все станет на свои места

Вратарь "Карабаха" Ханнес Халльдорссон прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Исландец уверен: азербайджанский клуб сильнее белорусского.

– Что можете сказать о матче?

– Это была очень сложная игра. БАТЭ остро контратаковал — жаль, что одна из таких контратак завершилась голом. Нам, к сожалению, отличиться не удалось. Это осложнило нам жизнь, но ничего еще не закончено. Будем готовиться к матчу в Борисове и сделаем все для победы.

– Насколько сложно это будет сделать?

– Нас ждет тяжелый матч. У БАТЭ есть преимущество. Но мы будем атаковать и на выезде. Шансы у нас все еще есть. Постараемся добиться своей цели.


– Какие впечатления от первого матча за «Карабах»?

– Невероятные. Даже когда мы проигрывали, болельщики нас поддерживали. Получил удовольствие от атмосферы, она была прекрасной.

– БАТЭ сильнее «Карабаха»?

– Нет, мы сильнее. Несмотря на поражение, могу сказать это с полной уверенностью. Гол на выезде все может поменять. Думаю, что в ответной встрече все станет на свои места и в следующий раунд пройдем именно мы, – сказал Халльдорссон Прессболу

12:45 08/08/2018






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