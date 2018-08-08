– Что можете сказать о матче?





– Это была очень сложная игра. БАТЭ остро контратаковал — жаль, что одна из таких контратак завершилась голом. Нам, к сожалению, отличиться не удалось. Это осложнило нам жизнь, но ничего еще не закончено. Будем готовиться к матчу в Борисове и сделаем все для победы.





– Насколько сложно это будет сделать?





– Нас ждет тяжелый матч. У БАТЭ есть преимущество. Но мы будем атаковать и на выезде. Шансы у нас все еще есть. Постараемся добиться своей цели.









– Какие впечатления от первого матча за «Карабах»?





– Невероятные. Даже когда мы проигрывали, болельщики нас поддерживали. Получил удовольствие от атмосферы, она была прекрасной.





– БАТЭ сильнее «Карабаха»?



