Глеб: Наказали "Карабах" за пижонство

– Вы получили то, что и ожидали?





– В принципе, что ожидали, то и получилось. «Карабах» команда техничная, и в первом тайме игра была равная. Мы наказали за пижонство, можно сказать. Думаю, игрок соперника потерял концентрацию в этом эпизоде. Хотел как-то красиво сыграть, но мы обокрали мяч и забили. Потом уже стали на удержания счета играть.





– Почему вы считаете, что капитан «Карабаха» по-пижонски сыграл в том эпизоде?





– Так, по крайней мере, выглядело. Обычно последние защитники играют надежнее и увереннее, а тут захотелось сыграть так, за что и обокрали.









– А как вам «Карабах»?





– Хорошая и техничная команда. Но все будет решаться в ответной игре.





– Преимущество всего в один мяч…





– Но в выездном матче. Будем играть, как играем обычно дома. Надо забивать.





– Вы впервые в Азербайджане?



