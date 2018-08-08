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Глеб: Наказали "Карабах" за пижонство

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб после победы над «Карабахом» (1:0) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

– Вы получили то, что и ожидали?

– В принципе, что ожидали, то и получилось. «Карабах» команда техничная, и в первом тайме игра была равная. Мы наказали за пижонство, можно сказать. Думаю, игрок соперника потерял концентрацию в этом эпизоде. Хотел как-то красиво сыграть, но мы обокрали мяч и забили. Потом уже стали на удержания счета играть.

– Почему вы считаете, что капитан «Карабаха» по-пижонски сыграл в том эпизоде?

– Так, по крайней мере, выглядело. Обычно последние защитники играют надежнее и увереннее, а тут захотелось сыграть так, за что и обокрали.


– А как вам «Карабах»?

– Хорошая и техничная команда. Но все будет решаться в ответной игре.

– Преимущество всего в один мяч…

– Но в выездном матче. Будем играть, как играем обычно дома. Надо забивать.

Вы впервые в Азербайджане?

– Да, и мне все понравилось. Город невероятно красивый. Все тут понравилось, – цитирует Глеба Трибуна.

11:25 08/08/2018






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